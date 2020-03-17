Комитет Рады завтра рассмотрит законопроект о переносе на 2023 год переход русскоязычных классов на обучение на украинском

Предлагается продлить срок права на получение образования на языке нацменьшинства, которая не относится к странам ЕС, к 1 сентября 2023 года и исключить “дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное положение языкам нацменьшинств, которые относятся к странам ЕС”.

Завтра Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрит законопроект, которым предлагается перенести с 2020-го на 2023 год перевод русскоязычных классов в школах на обучение на украинском языке.

В повестку дня завтрашнего заседания парламентского комитета включен законопроект №2362 авторства народного депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается продлить срок права на получение образования на языке нацменьшинства, которое не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, дающее привилегированное положение языкам нацменьшинств, которые относятся к странам ЕС".

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В сравнительной таблице к этому законопроекту указано, что из закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» изымается положение, предоставляющее право лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками ЕС, и которые начали получения школьного образования до 1 сентября 2018 года, учиться дальше на этом языке до 1 сентября 2023 года.

Автор проекта закона утверждает, что ученики, которые не относятся к одному из национальных меньшинств стран Европейского Союза, обязаны перейти на обучение только на украинском языке в 2020 году, в то время как ученики, которые относятся к национальным меньшинствам стран Европейского Союза, должны выполнить аналогичную норму аж в 2023 году.

«Законопроект разработан с целью избежания дискриминации в отношении граждан Украины, которые не относятся к одному из национальных меньшинств стран Европейского Союза в части неравноправного перехода на обучение на государственном языке в заведении общего образования», - сказано в документе.

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Как отметил на своей странице в Facebook народный депутат Владимир Вятрович, по сути законопроект Бужанского переносит с 2020-го на 2023 год перевод русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

"Он несколько месяцев лежал без движения. Против него выступило Министерство образования, которое готово с 1 сентября перевести школьников на обучение на украинском. Этот законопроект не нужен никому, кроме Москвы и ее приспешников", - заявил Вятрович.