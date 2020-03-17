Российский суд заочно арестовал экс-"радикала" Мосийчука

Экс-нардеп решение суда не признает.

Один из московских судов заочно арестовал бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука.

Как сообщает ТАСС, ранее его объявили в розыск, обвиняя в нападении на российское посольство в Киеве.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

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Ранее Следком РФ предъявил Мосийчуку заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года по ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). Он был объявлен в розыск.

По этому делу проходят два других экс-нардепа: Андрей Лозовой и Владимир Парасюк. А бывший министр транспорта Николай Рудьковский уже получил от российского суда приговор.

Сам Мосийчук у себя в Facebook заявил, что не признает юрисдикции российского суда над собой. Он также отметил, что не давал никому полномочий представлять себя в суде на территории РФ.