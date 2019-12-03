В РФ заочно обвинили Мосийчука в «нападении» на российское посольство в Киеве

К уголовной ответственности за «нападение» на дипучреждения РФ привлечены также экс-депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой.

В России предъявили заочное обвинение бывшему народному депутату Игорю Мосийчуку за «нападение» на российское посольство в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Как отметили в Следкоме, в рамках расследования уголовного дела по факту нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года получены «неопровержимые доказательства» участия «в нападении» Мосийчука.

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Отмечается, что в результате «преступных действий» Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб.

«Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

В СК также отметили, что к уголовной ответственности за «нападение» на дипломатические учреждения РФ привлечены и другие бывшие депутаты Украины – Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский.

В СК добавили, что расследование уголовных дел по фактам «нападений» на российские загранучреждения в Украине продолжается.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «теракт».

В этот день у российской дипмиссии в Киеве произошли массовые беспорядки.

6 февраля 2017 года в связи с этим по событиям 2014 года российское следствие заочно предъявило обвинение активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и депутату IV, V и VII созывов Верховной Рады Украины, экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и поместили под стражу. 2 ноября 2019 года его дело передали в суд.