Украинский экс-министр Рудьковский получил два года тюрьмы за нападение на посольство РФ

В сентябре 2018 года экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу.

В России приговорили к двум годам тюрьмы экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского за то, что он бросил камень в посольство РФ в Киеве 14 июня 2014 года - в день российской атаки на украинский транспортный Ил-76 под Луганском, в результате которой погибли 49 военнослужащих.

Как передаёт корреспондент УНИАН, такое решение огласила судья Мосгорсуда.

"Суд приговорил: признать Рудьковского Николая Николаевича виновным и назначить ему наказание сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", - сказала она.

Кроме этого суд взыскал с Рудьковского более 14 млн российских рублей для компенсации нанесённого ущерба российскому посольству.

Читайте такжеВ РФ заочно обвинили Мосийчука в «нападении» на российское посольство в Киеве

Приговор может быть обжалован.

Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить к шести годам колонии.

Данное дело рассматривается в особом порядке по просьбе Рудьковского, который полностью признал вину.

Россия обвиняет Рудьковского в участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства тех, кто имеет международную защиту, с целью осложнить международные отношения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

По версии следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной Рады, совместно с неустановленными членами "Правого сектора" участвовал в нападении на российское посольство в Киеве.

Следователи отмечали, что участники акции забрасывали здание яйцами, краской и кусками брусчатки. В Следственном комитете установили, что бывший депутат бросил в посольство камень, после чего скрылся с места преступления. Нанесенный в ходе того инцидента ущерб зданию и автомобилям оценивается в 14 млн рублей. В ходе одного из заседаний, в рамках которого решался вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения, Рудьковский извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы". Его защита утверждала, что нанесенный ущерб они добровольно возместили.

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение. В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу.