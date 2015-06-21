У Порошенко объяснили, почему поставили под сомнение лишение Януковича звания Президента

Как сообщает Украинская правда, об этом в эфире 5 канала заявил первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук.

По его словам, президент Петр Порошенко сознательно подписал закон о лишении Януковича звания президента Украины.

"Обратившись же к КС с представлением относительно конституционности решения Верховной Рады, президент сделал вполне очевидный юридический ход, обоснованный необходимостью быть уверенным, что в будущем этот закон не сможет быть обжалован в любом суде – ни в Украине, ни за рубежом", - отметил Ковальчук.

Читайте такжеПорошенко просит КС признать неконституционным закон о лишении Януковича звания президента"Мы уверены, что после решения КС такое обжалование станет уже невозможным", - добавил он.

Как известно, 18 июня вступил в силу закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Верховная Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ направили на подпись президенту.

17 июня документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Виктор Янукович сбежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию, сейчас скрывается в РФ.

19 июня президент обратился в КС с представлением относительно соответствия Конституции Украины закона "О лишения.Януковича звания президента Украины".