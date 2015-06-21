У Порошенко объяснили, почему поставили под сомнение лишение Януковича звания Президента
После того, как Конституционный суд примет решение относительно соответствия Конституции Украины закона "О лишении В.Януковича звания президента Украины", оспорить его будет невозможно.
Как сообщает Украинская правда, об этом в эфире 5 канала заявил первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук.
По его словам, президент Петр Порошенко сознательно подписал закон о лишении Януковича звания президента Украины.
"Обратившись же к КС с представлением относительно конституционности решения Верховной Рады, президент сделал вполне очевидный юридический ход, обоснованный необходимостью быть уверенным, что в будущем этот закон не сможет быть обжалован в любом суде – ни в Украине, ни за рубежом", - отметил Ковальчук.
Читайте такжеПорошенко просит КС признать неконституционным закон о лишении Януковича звания президента"Мы уверены, что после решения КС такое обжалование станет уже невозможным", - добавил он.
Как известно, 18 июня вступил в силу закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Верховная Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ направили на подпись президенту.
17 июня документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
Виктор Янукович сбежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию, сейчас скрывается в РФ.
19 июня президент обратился в КС с представлением относительно соответствия Конституции Украины закона "О лишения.Януковича звания президента Украины".