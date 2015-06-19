Порошенко и Харпер: Подписание ЗСТ между Украиной и Канадой станет позитивным сигналом для инвесторов и бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент Украины поблагодарил Стивена Харпера за его визит в Украину накануне саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии 7-8 июня. «Это был очень успешный и символический визит, который показал солидарность Канады и международного сообщества с Украиной», - подчеркнул глава государства.

Собеседники обменялись мнениями относительно результатов Саммита «Большой семерки», где было четко задекларировано поддержку Украины и готовность усиления санкции против России в случае дальнейшего нарушения Минских договоренностей.

Порошенко проинформировал Харпера о результатах встречи с Группой в поддержку Украины на уровне послов и дипломатических представителей, созданную в соответствии с Декларацией лидеров «Большой семерки».

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Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности договорились ускорить процесс переговоров относительно Зоны свободной торговли. При этом Порошенко и Харпер подчеркнули, что подписание ЗСТ между Украиной и Канадой станет позитивным сигналом для инвесторов и бизнеса в обеих странах, а также углубит двусторонние отношения.

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Харпер высоко оценил усилия украинской власти и в частности президента на пути к реформированию Украины. Он заверил в готовности помогать в мобилизации международной политической и экономической поддержки Украины, подчеркивается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Порошенко поблагодарил США за твердую позицию, высказанную во время недавнего Саммита «Большой семерки», что в частности отражено в заявлении ее лидеров относительно возможного продления санкций в случае, если Россия пойдет дальше в нарушении Минских договоренностей.

Собеседники подчеркнули важность единства цивилизованного мира в поддержке Украины.