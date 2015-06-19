Аваков заявил, что конфликт с "Торнадо" исчерпан

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Фейсбуке.

Он сообщил, что в распоряжение подразделения была направлена специальная группа во главе с двумя заместителями министра, которая вчера ночью прибыла на место и работала в расположении подразделения.

«Проблемы недопонимания и конфликта между бойцами подразделения и военной прокуратурой - исчерпаны. И, говоря прямо, были - мягко говоря - созданы искусственно непрофессиональными и некорректными действиями смежников», - пишет министр.

Аваков отмечает, что сегодня идет «очищение» милиции, спецподразделений.

«И изгнание и аресты "грязных" милиционеров не должны бросать тень на тех, кто честно служил и служит Украине! Это принципиально! Это касается и роты МВД "Торнадо" - достойные бойцы, которые честно выполняли свой долг, те, кто героически проявил себя в Иловайске, Станице Луганской - будут нести службу дальше - пройдя переаттестацию, и будучи зачислены в другое подразделение», - написал он.

Что касается командира роты Руслана Онищенко и еще шести арестованных милиционеров по обвинению в ряде тяжких преступлений, пишет далее Аваков, то меру их ответственности определит по итогам следствия суд.

Читайте такжеМатиос: Командир роты "Торнадо" оказался рецидивистом«Еще вчера и.о. командира "Торнадо" Николай Цукур четко и ясно заявил, что подразделение выполняет все приказы министра МВД и находится в полном управлении и в составе сил АТО. Инспекционная группа во главе с двумя заместителями министрами - генералами Яровым и Руденко, которая прибыла сегодня на место, - это полностью подтвердила», - сообщил министр.

Аваков также пишет, что лично говорил сегодня с и.о. командира. «Он мне доложил все обстоятельства произошедшего конфликта и подчеркнул полное вертикальное подчинение. Конечно, бойцы взволнованы арестами командира и ряда сослуживцев - но полностью выполняют все команды и подчиняются военной дисциплине. Бойцы спецподразделения несут службу согласно уставу. В части - дисциплина и порядок», - сообщает он.

Руководитель МВД добавил, что в расположении подразделения сейчас работает министерская комиссия, которой совместно с офицерами роты поставлена задача: «как можно быстрее принять все необходимые решения и выводы - выполнить приказ министра и дать возможность честным бойцам выполнять главную задачу воина сегодня - беречь Украину от врага».

Читайте такжеБойцов "Торнадо" не было на передовой в период, который исследуется в уголовном деле - МатиосКак сообщал УНИАН, 18 июня пресс-служба МВД сообщила, что сотрудники Департамента внутренней безопасности МВД и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали командира и семерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

После этого Аваков сообщил, что суд избрал меру пресечения в виде ареста для задержанных представителей спецроты «Торнадо». Им предъявлены обвинения, в том числе в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, убийстве и ряде других тяжких преступлений.

По словам Авакова, суд избрал меру пресечения в виде ареста без внесения залога, ведутся следственные действия.