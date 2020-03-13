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Разумков не исключает, что на следующей неделе будет проведено несколько внеочередных заседаний парламента

20:49, 13 марта 2020
Политика
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Дмитрий Разумков / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей неделе будет проведено несколько внеочередных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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"Я думаю, что в любом случае на следующей неделе мы будем видеть внеочередное заседание или несколько заседаний Верховной Рады Украины, на которых будут приниматься и рассматриваться законопроекты, необходимые сегодня для обеспечения работы различных учреждений и обеспечения надлежащих условий труда, условий существования наших с вами сограждан", - отметил спикер.

По мнению Разумкова, уже в ближайшее время будет предоставлена информация, когда может состояться такое заседание и какая будет его повестка дня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, министр здравоохранения Илья Емец призвал созвать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия закона, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию коронавирусной инфекции COVID-19.

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