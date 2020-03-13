Уже в ближайшее время может быть предоставлена информация, когда может состояться такое заседание и какая будет его повестка дня.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей неделе будет проведено несколько внеочередных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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"Я думаю, что в любом случае на следующей неделе мы будем видеть внеочередное заседание или несколько заседаний Верховной Рады Украины, на которых будут приниматься и рассматриваться законопроекты, необходимые сегодня для обеспечения работы различных учреждений и обеспечения надлежащих условий труда, условий существования наших с вами сограждан", - отметил спикер.

По мнению Разумкова, уже в ближайшее время будет предоставлена информация, когда может состояться такое заседание и какая будет его повестка дня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, министр здравоохранения Илья Емец призвал созвать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия закона, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию коронавирусной инфекции COVID-19.