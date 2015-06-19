Сегодня Рада заслушает Кабмин о визовой либерализации и криминогенной ситуации (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня, в частности, повторное рассмотрение с предложениями президента законопроекта о внесении изменений в Закон “О Национальной гвардии Украины”, а также законопроекта о внесении изменений в Закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

Кроме того, в первом чтении будут рассматриваться законопроекты, которые касаются субсидий пенсионерам на жилищно-коммунальные услуги, внедрения Единой государственной системы мониторинга производства, поставки, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные платежи.

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Среди прочего, планируется рассмотрение законопроекта, касающегося обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.

Депутаты также заслушают отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования хищения государственных средств во время предоставления услуг по сбору опасных отходов гексахлорбензола в Калушском районе Ивано-Франковской области в 2011-2014 годах.