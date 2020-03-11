Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА (фото)

До этого Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Грищенко на должность главы Сумской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 74/2020 размещен на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский уволил главу Киевской ОГА, исполняющим обязанности назначен Володин «Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации», - говорится в указе. До этого Зеленский указом № 73/2020 уволил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик. Как сообщал УНИАН, Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщину был военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

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