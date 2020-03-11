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Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА (фото)

16:27, 11 марта 2020
Политика
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Грищенко (второй слева) - новоназначенный глава Сумской ОГА / Фото sts.sumy.ua

Соответствующий указ № 74/2020 размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации», - говорится в указе.

До этого Зеленский указом № 73/2020 уволил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Как сообщал УНИАН, Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщину был военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

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