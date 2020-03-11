Назначен новый представитель Кабмина в Раде
Новым представителем правительства в Верховной Раде вместо Елены Шуляк стал представитель "Слуги народа" Василий Мокан.
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Об этом Мокан написал на своей странице в соцсети. "Официально подтверждаю, что сегодня на заседании правительства я был назначен постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде", - написал Мокан.
Своими первоочередными задачами депутат назвал усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организацию встреч премьер-министра Дениса Шмыгаля и министров с фракциями/группами, а также парламентскими комитетами.
Мокан является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.
Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подала в отставку. По ее словам, новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел, а она не уверена, что сможет это сделать.