Саакашвили посоветовал СБУ бороться со "всеразьедающей коррупцией", начиная со своих рядов

На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что СБУ, прежде чем направлять спецгруппу, следует провести очищение в собственных рядах.

Я узнал о том, что ко мне направили специальную группу СБУ, чтобы помочь с борьбой с коррупцией вчера из средств массово... Posted by Mikheil Saakashvili on 18 июня 2015 г.

"Я узнал о том, что ко мне направили специальную группу СБУ, чтобы помочь с борьбой с коррупцией вчера из средств массовой информации и только потом мы поговорили с руководителем службы. Мне кажется СБУ следовало бы начать борьбу со всеразьедающей коррупцией со своих собственных рядов, учитывая, например, что в Одессе хорошо известно, что контрабанду “крышуют" именно многие представители этой службы", - написал глава ОГА.

Читайте такжеСаакашвили отметил важность решения вопросов, связанных с базированием украинских ВМС в Одесском регионе

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявляет о масштабной реорганизации аппарата областной администрации.

«У нас в структуре – 800 человек. Нужно, честно говоря, максимум 50 человек, чтобы нормально работали... Я много раз бывал в Одессе, но никого не знаю. Это мой минус, но и плюс. Будем подбирать новых людей. Есть и в самом аппарате хорошие люди, но в целом – хотим новых людей», - заявил руководитель области.