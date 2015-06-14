Саакашвили думает над сокращением более 90% штата Одесской ОГА

16:26, 14 июня 2015
Политика
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Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявляет о масштабной реорганизации аппарата областной администрации.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня на стратегической сессии Одесского региона.

В частности, он обратился к участникам сессии с просьбой оказать помощь в комплектации команды, для которой нужны «абсолютно новые люди».

«У нас в структуре – 800 человек. Нужно, честно говоря, максимум 50 человек, чтобы нормально работали… Я много раз бывал в Одессе, но никого не знаю. Это мой минус, но и плюс. Будем подбирать новых людей. Есть и в самом аппарате хорошие люди, но в целом – хотим новых людей», - заявил руководитель области.

По его словам, уже открыт конкурс для подбора сотрудников. В ближайшей перспективе – создание фонда для обеспечения специалистов, вошедших в новую команду, достойными зарплатами.

Саакашвили также привел в пример аудиторскую службу, которая при солидном штате практически не занимается проверками.

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«Они говорят, мол, мы никого не проверяли – нет еще плана», - рассказал он, добавив, что специалисты данной структуры просят определить объект для проверки, так как «самим выбирать - это неприлично».

Председатель ОГА выразил надежду, что в Одесской области будет самая открытая, прозрачная обладминистрация.

«Вы настоящая власть, а мы – просто аппарат. Сервис, который вас должен обслуживать», - акцентировал он.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит стратегическая сессия, посвященная развитию данного региона. В ней принимают участие более 600 общественных активистов, экспертов, предпринимателей, деятелей культуры, представителей местного самоуправления региона.

Сессия проводится по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации, при поддержке Гражданской платформы «Нова країна».

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