цей матеріал доступний українською

"Промосковские структуры повсюду": Фейгин рассказал об агентуре Кремля в Украине

01:31, 11 марта 2020
Политика
206 0
Фейгин объяснил тактику Кремля в отношении Украины / фото УНИАН

Читайте такжеПристайко допускает, что новый "куратор" боевиков от Кремля может продвигать идею федерализации Украины

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает «Обозреватель». Он предупредил, что промосковские структуры в Украине "найдутся повсюду".

"Военные методы не дали результатов в полном смысле. Война (на Донбассе. – Ред.) длится уже почти 6 лет. Конечно, в какой-то момент в 2014 году Москва сознательно остановила агрессию, но военного решения она не добилась. В течение последних лет гибридная агрессия выражается в том, чтобы оккупировать общественные, политические, медийные структуры в Украине", – отметил Фейгин.

Российский правозащитник уточнил, что такая гибридная война продолжается и набирает обороты.

"Этот процесс идет. И надо признать, не без успеха. До последнего времени за это отвечал хорошо известный Сурков, который открыто в своем интервью заявил, что с Украиной дружеские отношения можно выстраивать только путем принуждения", – напомнил он.

Фейгин пояснил, что слова Суркова свидетельствуют о "разнообразии форм" российской агрессии.

"Это не только непосредственная военная агрессия. Но и оккупация власти, внедрение своей агентуры в различные органы власти, управления общественным мнением через СМИ.... Они это делают. И телеканалы, и издание, и общественные структуры, и политические партии... Вы найдете промосковские структуры повсюду", – констатировал эксперт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter