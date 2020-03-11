"Промосковские структуры повсюду": Фейгин рассказал об агентуре Кремля в Украине

Российский правозащитник отметил, что гибридная война продолжается и набирает обороты.

Не достигнув результата военными методами, Россия сделала ставку на гибридную агрессию и пытается "изнутри" оккупировать Украину.

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Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает «Обозреватель». Он предупредил, что промосковские структуры в Украине "найдутся повсюду".

"Военные методы не дали результатов в полном смысле. Война (на Донбассе. – Ред.) длится уже почти 6 лет. Конечно, в какой-то момент в 2014 году Москва сознательно остановила агрессию, но военного решения она не добилась. В течение последних лет гибридная агрессия выражается в том, чтобы оккупировать общественные, политические, медийные структуры в Украине", – отметил Фейгин.

Российский правозащитник уточнил, что такая гибридная война продолжается и набирает обороты.

"Этот процесс идет. И надо признать, не без успеха. До последнего времени за это отвечал хорошо известный Сурков, который открыто в своем интервью заявил, что с Украиной дружеские отношения можно выстраивать только путем принуждения", – напомнил он.

Фейгин пояснил, что слова Суркова свидетельствуют о "разнообразии форм" российской агрессии.

"Это не только непосредственная военная агрессия. Но и оккупация власти, внедрение своей агентуры в различные органы власти, управления общественным мнением через СМИ.... Они это делают. И телеканалы, и издание, и общественные структуры, и политические партии... Вы найдете промосковские структуры повсюду", – констатировал эксперт.