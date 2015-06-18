Сегодня Рада рассмотрит вопросы о местных выборах и увольнении Наливайченко (прямая трансляция)
В повестку дня пленарного заседания Верховной Рады планируется включить законопроекты о местных выборах, вопрос о возможной отставке главы СБУ Валентина Наливайченко и экономические вопросы, касающиеся сотрудничества с МВФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Кононенко.
“Только что на Совете коалиции согласовано, что законы о выборах будут в повестке дня. Мы их сейчас включим и будем потом по этому поводу иметь дискуссию и определяться, какой из четырех законопроектов принимать за основу в первом чтении”, - сказал Кононенко.
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По его словам, также в повестку дня будут включены кадровые вопросы - относительно председателя СБУ Наливайченко.
Кроме того, это 8 законопроектов экономического блока, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил Кононенко.