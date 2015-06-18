Ходорковский призвал заморозить конфликт на Донбассе и объяснил, почему США нельзя давать украинцам оружие

Конфликт России и Украины не имеет быстрого решения и является частью сфабрикованного конфликта с Западом, который имеет целью отвлечь россиян от коррупции и некомпетентности власти, заявил в выступлении в Атлантическом совете США российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что ни одно реальное сближение Запада с Россией невозможно, пока президент Путин остается при власти.

Ходорковский считает, что конфликт России с Украиной, который включает аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины, может длиться так долго, как продолжается разделение Северной и Южной Кореи.

«Замораживание конфликта является единственным адекватным решением», – считает Ходорковский.

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Он также призвал США воздержаться от предоставления оружия Украине, поскольку, по его мнению, большинство россиян верят, что участниками конфликта являются Россия и Соединенные Штаты.

«Ситуация будет развиваться в этом же направлении, если начнутся поставки оружия в Украине», – убежден Ходорковский.

В течение 2014 года страны Запада согласовали решение о введении санкций в отношении России – сначала из-за аннексии Крыма, впоследствии – из-за роли Москвы в конфликте на Донбассе.

Некоторые западные политики считают эти санкции недостаточными и призывают предоставить Украине оборонительные вооружения. Такой, в частности, является общая позиция обеих палат Конгресса США. Президент США Барак Обама до сих пор не принял никакого решения по этому поводу.