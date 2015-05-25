Из-за конфликта с Западом 4 миллионам россиян запретили выезжать за границу

Об этом заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, передает РБК. Он уточнил, что под действие этой рекомандации попали "военнослужащие, сотрудники органов безопасности и члены их семей".

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Данная рекомендация связана прежде всего с политической ситуацией, в частности, конфликтом между РФ и Западом.

В целом же снижение спроса россиян на отдых в Европе в этом году достигло 40-50%.

Среди других причин туроператоры называют падение курса рубля и дефицит чартерных рейсов в регионах РФ.

В середине апреля 2014 года МИД РФ рекомендовал всем россиянам не выезжать в США и страны, которые заключили с Россией договор о взаимной выдаче, передает "ЕвроПравда". Прямой запрет на выезд за границу получили сотрудники силовых ведомств, а впоследствии и работники МЧС, Федеральной службы охраны и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.