Порошенко пригласил экс-премьера Британии Тони Блэра помочь реформировать Украину

Президент Украины Порошенко пригласил премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах Тони Блэра присоединиться к работе Консультативного международного совета реформ при президенте Украины.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с Блэром, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Глава государства пригласил Тони Блэра поделиться его опытом государственного управления в рамках Консультативного международного совета реформ при президенте Украины», - говорится в сообщении.

Запросив Тоні Блера поділитися його досвідом державного управління в рамках Дорадчої міжнародної ради реформ pic.twitter.com/lSGVdONnua — Петро Порошенко (@poroshenko) June 17, 2015

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Петр Порошенко утвердил положение о Совещательном международном совете реформ и его персональном составе. Согласно указу, возглавил совет Михаил Саакашвили.

В состав совета также вошли: премьер-министр Королевства Швеция в 1991-1994 гг., министр иностранных дел Королевства Швеция в 2006-2014 годах Карл Бильдт (по согласию); председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок (по согласию); премьер-министр Словацкой Республики в 1998-2006 годах Микулаш Дзуринда (по согласию); премьер-министр Литовской Республики в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюс Кубилюс (по согласию); сенатор США, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн (по согласованию); старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (Соединенные Штаты Америки), профессор Андерс Ослунд (по согласию) и член Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский (по согласованию).