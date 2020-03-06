У Зеленского подтвердили, что Тигипко и Хорошковский рассматривались на пост премьера

В Офисе президента надеются, что в новом правительстве не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом.

Бизнесмены Сергей и Валерий Хорошковский действительно претендовали на должность премьер-министра. .

Президент Владимир Зеленский, получив вел с ними переговоры заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в эфире одного из телеканалов, передает Громадське.

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними был диалог", - отметил Трофимов.

По его словам, закрытый диалог проводил Владимир Зеленский, поэтому именно он может объяснить, почему принял свое решение.

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"На мой взгляд, решение по Денису Анатольевичу (Шмыгалю - ред.) очень мудрое и правильное, потому что оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции", - рассказал заместитель.

Трофимов надеется, что в новом правительстве не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом. Также он отметил, что такой борьбы не замечал и за Гончаруком.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении бизнесмена, бывшего вице-премьер-министра - министра социальной политики (2010-2012 годы) Сергея Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Сам Зеленский позже заявил журналистам, что встречался с Сергеем Тигипко.