"Один из самых эффективных": украинцы собирают подписи за возвращение Дубилета в Кабмин
Украинцы собирают подписи под электронной петицией за сохранение Дмитрия Дубилета на посту министра Кабинета Министров.
Читайте такжеДубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в новом КабминеСоответствующая петиция появилась на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.
«Дмитрий Дубилет является одним из самых эффективных министров текущего правительства», – отметил автор петиции.
При этом в перечень достижений Дубилета отнесли «реформирование государственных закупок», электронную перепись населения, вывод из тени бизнеса алкогольных и табачных изделий, социальные проекты «112», «электронные больничные».
«Такой эффективности, к сожалению, сегодня не показывает ни один другой министр, поэтому президент должен рассмотреть данную петицию и собственноручно проверить важность Дубилета в правительстве», – добавил автор петиции.
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.