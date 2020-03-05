"Один из самых эффективных": украинцы собирают подписи за возвращение Дубилета в Кабмин

В перечень его достижений отнесли реформирование государственных закупок и электронную перепись населения.

Украинцы собирают подписи под электронной петицией за сохранение Дмитрия Дубилета на посту министра Кабинета Министров.

Читайте такжеДубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в новом КабминеСоответствующая петиция появилась на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.

«Дмитрий Дубилет является одним из самых эффективных министров текущего правительства», – отметил автор петиции.

При этом в перечень достижений Дубилета отнесли «реформирование государственных закупок», электронную перепись населения, вывод из тени бизнеса алкогольных и табачных изделий, социальные проекты «112», «электронные больничные».

«Такой эффективности, к сожалению, сегодня не показывает ни один другой министр, поэтому президент должен рассмотреть данную петицию и собственноручно проверить важность Дубилета в правительстве», – добавил автор петиции.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.