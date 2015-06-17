В Раде создали еще два межфракционных депутатских объединения
10:45, 17 июня 2015Политика
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В украинском парламенте создано еще два межфракционных депутатских объединения.
Депутаты создали новые депутатские объединения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий объявил о создании межфракционного депутатского объединения “За трезвое будущее”, координатором которого стал народный депутат Украины Михаил Головко.
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Также Парубий объявил о создании межфракционного депутатского объединения “За реформирование налогового, таможенного и земельного законодательства”.
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