В Раде создали еще два межфракционных депутатских объединения

10:45, 17 июня 2015
Политика
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В украинском парламенте создано еще два межфракционных депутатских объединения.

Депутати створили нові депутатські об'єднання / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий объявил о создании межфракционного депутатского объединения “За трезвое будущее”, координатором которого стал народный депутат Украины Михаил Головко.

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Также Парубий объявил о создании межфракционного депутатского объединения “За реформирование налогового, таможенного и земельного законодательства”.

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