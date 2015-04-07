Фракцию Порошенко покинули два депутата

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий сообщил на заседании парламента, что эти народные депутаты подали соответствующие заявления.

Как сообщал УНИАН, 23 марта народные депутаты Денисенко, Куприй и Александр Дубинин заявили о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

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В то же время, сообщалось, что в Верховной Раде Украины созданы еще два межфракционных депутатских объединения. Создано межфракционное депутатское объединение “Атлантическое движение”, руководителем которого избрали народного депутата Евгения Рыбчинского. Также создано межфракционное депутатское объединение “За развитие авиации Украины”, руководителем которого избрано Евгения Балицкого.