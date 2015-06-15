МИД Украины выразило протест в связи с визитом в оккупированный Крым российского премьера Медведева

Об этом говорится в заявлении ведомства.

МИД Украины уже неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с украинской стороной пребываний российских высших должностных лиц на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым.

Требования по согласованию визитов основываются на общепризнанной международной практике, в основе которой - безусловное уважение суверенитета других государств.

Читайте такжеМИД требует от РФ расследовать нападения на диппредставительства Украины в Москве и Ростове-на-ДонуПребывание Д.Медведева на территории оккупированного Крыма является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательного игнорирования этой страной своих международных обязательств.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда продлить до 30 сентября содержание под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко.