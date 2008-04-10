Президент надется, что парламент сегодня поработает

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Верховная Рада Украины в четверг, 10 апреля, ратифицирует все документы, необходимые для формального вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, открывая заседание Украинско-египетского бизнес-форума в среду в Каире.

"Мы завершили переговоры о членстве в ВТО, и завтра, я надеюсь, украинский парламент ратифицирует все соответствующие документы, необходимые для формального вступления в эту организацию", - отметил глава украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2008 года в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО.

Украина должна ратифицировать протокол до 4 июля 2008 года, однако в случае необходимости, этот срок может быть продлен по решению Генерального совета ВТО.

На 30-й день после ратификации Украина станет полноправным членом ВТО.