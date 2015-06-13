Консульство Украины в Ростове из-за погрома может временно прекратить прием граждан

Из-за нанесенных нападавшими повреждений Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону может временно прекратить прием граждан Украины по консульским вопросам.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы МИД Украины Елена Ващенко.

По ее словам, в результате нападения поврежден фасад и внутреннее помещение консульства, в частности с фасада была сорвана табличка с графиком работы консульства.

Кроме того, здание и автомобили сотрудников консульства были забросаны яйцами и мусором, а также облиты зеленкой. Разбито 17 из 25 окон здания.

По словам Ващенко, нападение сопровождалось выкрикиванием антиукраинских лозунгов.

«По странному стечению обстоятельств, через несколько минут с начала нападения на место прибыли две съемочные группы - с «Первого канала» и «Лайфньюс», которые проводили съемку», - сказала Ващенко.

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Она также отметила, что на место нападения прибыли подразделения полиции, которые вовремя не отреагировали, и у нападавших было достаточно времени, чтобы совершить погром.

Как сказала Ващенко, сотрудники Генконсульства не пострадали, поскольку нападение было совершено ночью.