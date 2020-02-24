Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев - опрос

Если бы в ближайшее время проходили выборы, Зеленского поддержали бы 40%, партию "Слуга народа" - 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, как будет голосовать.

Лидерами симпатий украинского электората остаются президент Владимир Зеленский и партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)", - говорится в сообщении.

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15% респондентов намерены голосовать за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, 13,5% ˗ за экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, 10% ˗ за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Кроме того, указывается, что, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За "Оппозиционная платформу ˗ за жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" ˗ 13%, за ВО "Батькивщина" ˗ 10%, за партию "Сила и честь" ˗ 5%.

По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии "Слуга народа" (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%) и партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

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Справка. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, по итогам опроса Всеукраинской ассоциации социологов, проведенного с 3 по 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский остается лидером доверия среди украинцев, а рейтинг политических сил продолжает возглавлять партия "Слуга народа".