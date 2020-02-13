Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами доверия среди украинцев – опрос

Так, президенту доверяют 49% респондентов, не доверяют - 39%, а «Слугу народа» поддерживают 43,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать.

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером доверия среди украинцев, а рейтинг политических сил продолжает возглавлять партия «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса Всеукраинской ассоциации социологов, проведенного с 3 по 7 февраля.

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По данным исследования, лидером доверия граждан является президент Владимир Зеленский: ему доверяют 49% опрошенных, а не доверяют - 39%.

Однако, социологи отмечают, что уровень доверия к остальным политикам имеет отрицательный баланс. Так, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 36%, не доверяют - 63%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 13% и 79% соответственно.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что Верховной Раде Украины доверяют 22% граждан, не доверяют 69%, а Кабинета министров - 19% и 76% соответственно.

Рейтинг политических сил среди тех, кто определился и намерен голосовать, возглавляет партия «Слуга народа» (43,2%). По результатам опроса, следующими в рейтинге партий стали «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,9%, «Европейская солидарность» - 10,1%, «Батькивщина» - 9,2%. Остальные партии получили менее 4% поддержки населения.

***Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1 тыс. 525 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,5%.