Суд отказал Подольскому в рассмотрении очередного ходатайства об отводе судей по делу Пукача

15:14, 12 июня 2015
Политика
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 Журналисту Алексею Подольскому, который является потерпевшим по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, отказано в рассмотрении очередного (восьмого с начала судебных заседаний) ходатайства об отводе коллегии судей Апелляционного суда Киева, рассматривающей жалобу на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, свой отказ рассматривать ходатайство суд обосновал тем, что автор ходатайства не привел других оснований, кроме тех, что судом уже рассматривались.

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Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.

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