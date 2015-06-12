Суд отказал Подольскому в рассмотрении очередного ходатайства об отводе судей по делу Пукача

Как передает корреспондент УНИАН, свой отказ рассматривать ходатайство суд обосновал тем, что автор ходатайства не привел других оснований, кроме тех, что судом уже рассматривались.

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Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.