Суд отказал Подольскому в рассмотрении очередного ходатайства об отводе судей по делу Пукача
15:14, 12 июня 2015Политика
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Журналисту Алексею Подольскому, который является потерпевшим по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, отказано в рассмотрении очередного (восьмого с начала судебных заседаний) ходатайства об отводе коллегии судей Апелляционного суда Киева, рассматривающей жалобу на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.
Суд отказал рассматривать ходатайство из-за отсутствия других оснований, кроме тех, что уже рассматривались / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, свой отказ рассматривать ходатайство суд обосновал тем, что автор ходатайства не привел других оснований, кроме тех, что судом уже рассматривались.
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Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.
4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.
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