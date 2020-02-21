Заявление группы 1+1 media о поддержке Верховной Радой моратория на кодирование телеканалов на спутнике

Сегодня, 21 февраля 2020 года, большинством голосов депутатов Верховной Рады Украины было принято решение о поддержке Советом запроса депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного к Президенту Владимиру Зеленскому о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов, которое состоялось 28 января 2020 года, как указано в документе.

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Группа 1+1 media удивлена принятием этого решения именно сейчас и указанными в обращении аргументами. Начиная с 2017 года, медиагруппы регулярно информировали о планах относительно кодировки телеканалов и неоднократно обращали на это внимание ответственных государственных учреждений, с сентября 2019 года была развернута масштабная информационная кампания среди населения, а спутниковые платформы позаботились о доставке тюнеров в необходимом количестве.

Уже более 25 лет группа 1+1 media прилагает усилия для того, чтобы украинский зритель имел возможность просматривать качественный контент как отечественного, так и зарубежного производства и ощущать все преимущества качественного телевидения. Длительные годы качественный телевизионный контент был доступен для просмотра через спутниковый сигнал бесплатно из-за неправомерных действий пиратских сервисов и отдельных лиц, которые нелегально получали доступ к каналам, закодированным устаревшей системой кодирования. Однако такие действия не только нарушали права правообладателей, перед которыми есть обязательства относительно территориального ограничения по распространению их контента, но и приводили к недополучению медиагруппами средств от абонентов, которые потребляют его нелегально, лишая каналы возможности направлять их на развитие украинского телевидения.

В ситуации, которая сложилась, считаем нужным:

1. Обратиться к Президенту Украины с просьбой заслушать аргументы также со стороны медиагрупп, правообладателей, спутниковых платформ и всех заинтересованных сторон путем открытого обсуждения.

2. Предоставить комментарии по существу обращения:

- мораторий невозможно наложить на кодирование каналов, учитывая то, что наличие кодировки прописано как обязательное условие в лицензиях, выданных каналам государственным регулятором

- 28 января 2020 года каналы изменили тип кодировки на такой, который исключает несанкционированный доступ к закодированным каналам и отвечает требованиям правообладателей контента

- мораторий не может распространяться на действие, которое уже произошло

- кодирование не предусматривает обратной технической возможности – большинство каналов изменили модуляцию сигнала на DVBS2, после чего 50-70% спутниковых абонентов даже после раскодирования сигнала не будут иметь технической возможности принять его.

3. Просим не манипулировать политиков и общественных деятелей вопросом национальной информационной безопасности, ведь именно открытый спутник является неконтролируемым способом трансляции каналов и доступа граждан к информации российских каналов. Кодирование помогает перевести зрителей в поле безопасного телевизионного пространства, в котором они не будут натыкаться на пропагандистские месседжи. Также в очередной раз подчеркиваем, что для обеспечения потребностей зрителей в доступе к актуальной и правдивой информации были и остаются открытыми не только государственные каналы, бесплатное вещание которых является обязательством государства, но и остальные информационные телеканалы. С этой же целью Министерство культуры, молодежи и спорта Украины запускает отдельный телеканал, который будет вещать на всей приграничной территории и наполняться контентом от медиагрупп.

Также напоминаем, что аналогичные проблемы были и при отключении аналогового эфира, о чем неоднократно отмечала группа 1+1 медиа, и за это время государство должно решить вопрос с достаточным покрытием бесплатным цифровым эфирным в отдельных областях. Однако, ориентируясь на текст обращения, становится очевидным, что установление необходимого количества передатчиков для урегулирования проблемы обеспечения покрытия сигнала Т2 не было приоритетной задачей.