Зеленский увидел политическую подоплеку в акциях против эвакуации украинцев из Уханя

По словам президента, участники этих акций выступают и против земельной реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский увидел политическую подоплеку в различных акциях, которые проходили в разных населенных пунктах страны и были направлены против приема эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Читайте такжеЗеленский о беспорядках в Новых Санжарах: Украина - это Европа эпохи Средневековья (видео)

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам.

«К сожалению, в некоторых городах это была политическая поддержка этой псевдоакции. Я думаю, что мы тоже скоро увидим, что лица, люди, которые были как на агитациях против земельной реформы, так и против того, чтобы мы наших граждан видели в Украине, будут совпадать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения на карантин в санатории «Медоборы» эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек. Кроме того, вблизи места предполагаемого поселения эвакуированных из Китая украинцев на Тернопольщине затеяли ремонт дороги.

В Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Все-таки эвакуированных удалось доставить в медцентр "Новые Санжары", где они 14 дней будут находиться в обсервации.