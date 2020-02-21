Гончарук: цирка в парламенте не будет

Депутат от «оппозиционной платформы - За жизнь» спросил Гончарука, имеет ли право руководить Кабинетом министров «полный профан в экономике».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что «цирка в парламенте не будет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Читайте также: Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру Гончаруку существенно снизился - опрос

Депутат от «оппозиционной платформы - За жизнь» Александр Качный спросил Гончарука, имеет ли право руководить Кабинетом министров «полный профан в экономике, даже если министерство возглавляет человек, который называет себя дебилом».

«Второй вопрос - отчет вам готовила частная фирма за 84 тысячи бюджетных денег. Один из пунктов, за который заплатил наш украинский человек, каждый из своего кошелька, - это подготовка слайдов и тезисов для вашего выступления. Вопрос: где слайды и довольны ли вы тезисами?» - добавил Качный.

На это Гончарук ответил, что понимает, почему «такой уровень дискуссии в парламенте привел нашу страну в ужасное состояние, в котором мы сейчас есть».

«Вы сейчас переходите на личные оскорбления, которые были манипуляциями извлечены из прослушивания высших должностных лиц государства, фактически преступлением. И сейчас пытаетесь создать картинку для наших в том числе северных соседей для того, чтобы показать, что вместо того, чтобы работать и профессионально дискутировать в парламенте, у нас происходит цирк. Цирка в парламенте не будет, господин Качный», - сказал глава правительства.