Линкявичюс считает, что Путин достиг своей цели в Украине и главари боевиков ему больше не нужны
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что цель создания квазигосударства, которое будет мешать развитию Украины, достигнута, и Москва больше не нуждается в лидерах сепаратистов.
Об этом он сказал в эфире канала RTL, пишет издание Klaipeda.
"Думаю, цель достигнута. Кремлю удалось создать квазигосударство, которое будет тормозить развитие Украины. Думаю, будущее лидеров "республик" будет печальным. Они отработанный материал", - отметил глава МИД Литвы, передает Европейская правда.
По его словам, тактика создания замороженного конфликта "окупилась" и в Украине, так как окупилась она раньше на Ближнем Востоке.
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Как отметил министр, перелома в исполнении минских соглашений не случилось.
"Россия контролирует 400 км границы с Украиной, поставляя туда оружие, 10 тыс. российских солдат находятся на украинской территории. Никаких позитивных сигналов нет", - сказал Линкявичюс.