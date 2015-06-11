Линкявичюс считает, что Путин достиг своей цели в Украине и главари боевиков ему больше не нужны

Об этом он сказал в эфире канала RTL, пишет издание Klaipeda.

"Думаю, цель достигнута. Кремлю удалось создать квазигосударство, которое будет тормозить развитие Украины. Думаю, будущее лидеров "республик" будет печальным. Они отработанный материал", - отметил глава МИД Литвы, передает Европейская правда.

По его словам, тактика создания замороженного конфликта "окупилась" и в Украине, так как окупилась она раньше на Ближнем Востоке.

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Как отметил министр, перелома в исполнении минских соглашений не случилось.

"Россия контролирует 400 км границы с Украиной, поставляя туда оружие, 10 тыс. российских солдат находятся на украинской территории. Никаких позитивных сигналов нет", - сказал Линкявичюс.