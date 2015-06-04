Если Донбассу предоставить автономию, Кремль может углубить раскол по линии Восток-Центр-Запад Украины - эксперты

Анализ возможных моделей развития ситуации на Донбассе свидетельствует о текущей невозможности и опасности реинтеграции оккупированных территорий Донбасса под центральную власть Киева.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

"Опасность реинтеграции оккупированных территорий под центральную власть Киева может возникнуть из-за неспособности последнего в сжатые сроки восстановить экономику и инфраструктуру Донбасса, достичь полного прекращения огня, взять под контроль все группы влияния, действующие в регионе, нивелировать последствия работы российских СМИ", - говорится в отчете.

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Согласно оценкам аналитиков, расчет строится на том, что предоставление автономии либо децентрализация с усиленными полномочиями регионов позволит пророссийским (сепаратистским) силам на Донбассе либо сорвать процесс децентрализации во всей стране, либо в легальной плоскости проводить решения, которые вызовут негативную реакцию центральных и западных областей Украины, что усилит центробежные процессы в государстве.

"Эти процессы дадут возможность Кремлю при помощи подконтрольных средств массовой информации углубить раскол по линии Восток-Центр-Запад, возложить ответственность на новый виток кризиса на власти, акцентируя внимание на попытках последних отвлечь внимание от внутренних экономических проблем", - говорится в заявлении экспертов.