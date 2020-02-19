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США призывают Россию немедленно освободить более 80 украинских политзаключенных

00:09, 19 февраля 2020
Политика
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США призывают Россию немедленно освободить украинских политических пленников / фото УНИАН

Исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале призывает Россию немедленно освободить более 80 украинских политических пленников.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.

Дипломат заверила, что США не признают и не будут признавать аннексию Крыма Кремлем. "Наши санкции против России будут оставаться в силе, пока Украина не восстановит контроль над своей территорией", - подчеркнула Шале.

"Во имя международного мира и безопасности мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - заявила дипломат.

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"Мы осуждаем нарушения, которые происходят в условиях российской репрессивной оккупации, и призываем Россию освободить более 80 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить кампанию запугивания против крымских татар и противников оккупации", - подчеркнула Шале.

Она заверила, что США никогда не согласятся ни с чем другим, пока не будет полного восстановления контроля Украины над ее территорией в Крыму, территориальных водах и на востоке Украины.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

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