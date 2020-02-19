США призывают Россию немедленно освободить более 80 украинских политзаключенных

В США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в Крыму, на Донбассе, и в украинских территориальных водах.

Исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале призывает Россию немедленно освободить более 80 украинских политических пленников.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.

Дипломат заверила, что США не признают и не будут признавать аннексию Крыма Кремлем. "Наши санкции против России будут оставаться в силе, пока Украина не восстановит контроль над своей территорией", - подчеркнула Шале.

"Во имя международного мира и безопасности мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - заявила дипломат.

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"Мы осуждаем нарушения, которые происходят в условиях российской репрессивной оккупации, и призываем Россию освободить более 80 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить кампанию запугивания против крымских татар и противников оккупации", - подчеркнула Шале.

Она заверила, что США никогда не согласятся ни с чем другим, пока не будет полного восстановления контроля Украины над ее территорией в Крыму, территориальных водах и на востоке Украины.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.