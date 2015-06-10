Адвокат Мельничука назвал необоснованной сумму залога в 300 тысяч гривен, которую просит Генпрокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам адвокат народного депутата Любомир Плищук.

«Генеральная прокуратура просит залог в размере 300 минимумов доходов граждан. Такая сумма является необоснованной. У нас есть справка, заверенная печатью Верховной Рады, о том, что его зарплата не позволяет вместить такой размер залога», - сказал адвокат.

Читайте такжеМоскаль передал Генпрокуратуре и МВД перечень преступлений, совершенных "добровольцами" "Айдара"Плищук добавил, что «для избрания меры пресечения необходимы основания». «Одно из условий избрания меры пресечения - у лица должен быть процессуальный статус подозреваемого. Мой клиент не является подозреваемым. Это судом установленный факт», - сказал он.

По словам Плищука, если суд изберет меру пресечения Мельничуку, это будет неправовое решение. «Избрание меры пресечения в отношении гражданина Украины будет противоречить нормам Уголовного процессуального кодекса и Европейской конвенции по правам человека», - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что Мельничуку как народному депутату сообщение о подозрении должен вручать генеральный прокурор, а он не получал подозрения.

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Как сообщал УНИАН, решение о закрытом режиме заседания суд принял, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. «Следственный судья может закрыть судебное заседание, если осуществление производства в открытом заседании может привести к разглашению тайны, охраняемой законом. В настоящее время проводится досудебное расследование в этом производстве, во время этого судебного заседания будут рассматриваться показания лиц, которые предоставлялись в этом производстве и которые представляют тайну следствия. Поэтому я считаю, что на этой стадии эти показания и доказательства являются тайной следствия и не подлежат разглашению свободных слушателей и прессы», - обосновал ходатайство прокурор.

3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.

В Генпрокуроре заявили, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.