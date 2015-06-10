Путин заявляет, что Минские соглашения выполняются "выборочно"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Милане с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

«Подчеркну, что в согласованном в белорусской столице документе увязаны все ключевые аспекты урегулирования: политические, военные, социально-экономические, гуманитарные. И выполняются они, к сожалению, не полностью, а выборочно», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин признал, что Россия имеет влияние на "ДНР" и "ЛНР"

Он подчеркнул, что в ходе встречи обе стороны согласились, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

«Конечно, (на переговорах) уделили внимание кризису в Украине. Характерно, что обе стороны исходят из того, что альтернативы мирному урегулированию нет, и Россия так же, как и Италия, хочу это подчеркнуть, выступает за полную имплементацию Минских договоренностей», - сказал Путин.