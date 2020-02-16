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Тегеран признал свою неспособность извлечь данные из “черных ящиков” Боинга МАУ

08:40, 16 февраля 2020
Политика
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В Иране объяснили, почему не могут расшифровать данные самописцев украинского Боинга / REUTERS

Иранские специалисты не могут самостоятельно извлечь данные из “черных ящиков” украиского авиалайнера, ошибочно сбитого иранскими военными 8 января. 

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Такое заявление в интервью NBC министр иностранных дел страны Моххамад Джавад Зариф. При этом он заявил, что Тегеран не отдаст “ящики” иностранному правительству.

По словам Зарифа, согласно международным нормам авиации, у Ирана есть право возглавлять расследование крушения авиалайнера. Однако, по его словам, иранским специалистам необходимо программное обеспечение, оборудование и дополнительная экспертиза США или других западных стран, чтобы снять информацию с “черных ящиков”. 

“Мы обращались за помощью, почему США не помогли нам? Это гуманитарный вопрос. Почему они не дали нам ПО? Почему они не предоставили нам экспертизу?”,  - заявил глава иранского МИД.

Как сообщал УНИАН, лайнер Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, по ошибке сбили 8 января – через несколько минут после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. 

Ответственность за трагедию взяли на себя военные Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал делиться с Украиной деталями расследования. Однако до сих пор не отдал Киеву бортовые самописцы, хотя сам не имеет средств для их декодирования.

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