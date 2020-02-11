Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран для расследования сбития самолета МАУ (видео)

У Данилова был телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхані.

Иран готов совместно с Украиной расследовать катастрофу украинского "Боинга". Восстановить сотрудничество предложил секретарь Верховного Совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани в телефонном разговоре с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. И пригласил украинского коллегу посетить Тегеран.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В то же время Алексей Данилов призвал Иран ускорить расследование трагедии.

Как сообщают местные издания, Иран хочет сгладить все недоразумения и заинтересован в международном сотрудничестве в рамках расследования.

Как сообщал УНИАН, лайнер Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, по ошибке сбили 8 января – через несколько минут после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.

Ответственность за трагедию взяли на себя военные Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал делиться с Украиной деталями расследования. Однако до сих пор не отдал Киеву бортовые самописцы, хотя сам не имеет средств для их декодирования.