Американские сенаторы заверили, что между демократами и республиканцами нет разногласий в вопросе поддержки Украины

Сенаторы Джонсон, Мёрфи и Баррасо отмечают необходимость продолжения реформ в Украине.

В Сенате США (верхняя палата Конгресса) между представителями демократов и республиканцев нет расхождений относительно продолжения поддержки Украины после провала импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом трое сенаторов от Республиканской и Демократической партий США заявили на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам сенатора-демократа Криса Мёрфи, в американской политике только что завершился сложный период, связанный с инициированием импичмента президента.

Как сказал Мёрфи, республиканцы и демократы по-разному голосовали за статьи импичмента, который не был поддержан большинством сенаторов.

"Мы находимся в Украине вместе, поскольку не существует разногласий между нами или между республиканцами и демократами в Конгрессе относительно нашей поддержки для Украины, нашей поддержки дальнейших финансовых программ, чтобы Украина защищала себя, и нашей неизменной поддержки реформ", - заверил Мёрфи.

По его словам, Украина не виновата в том, что происходило в деле импичмента. "Мы приехали в Украину, чтобы выразить поддержку дальнейшей реализации усилий в процессе реформ", - заявил Мёрфи.

Он отметил, что, благодаря продолжению реформ в Украине, намного легче убеждать других коллег в Конгрессе и в дальнейшем принимать программы поддержки для Украины.

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В свою очередь, сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что вместе с коллегами прибыл в Украину с целью демонстрации американской двухпартийной поддержки мужественного украинского народа, а также подтвердить впечатление от целенаправленных усилий Зеленского и его команды не только в контексте борьбы с коррупцией, а в попытке побороть коррупцию.

Как сказал сенатор-республиканец Джон Баррас, он в четвертый раз посещает Украину за последние шесть лет. "Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу, что Украина становится лучше", - подчеркнул Баррас.

По его словам, отношения США и Украины важны для народов обеих стран. "И мы здесь сегодня находимся для того, чтобы обязаться укрепить наши отношения", - подчеркнул Баррас.

Республиканец заверил, что он вместе с коллегами продолжит отстаивать позицию предоставления Украине большей помощи, в том числе военной помощи. "У нас двухпартийная приверженность делать это в Соединенных Штатах", - сказал Баррас.