Зеленский почтил память воинов-афганцев (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Зеленский принял участие в памятной церемонии, состоявшейся в Киеве в Мемориальном комплексе гражданам Украины, погибшим в Афганистане.
Вместе с воинами почетного караула Зеленский возложил цветы к памятнику в мемориале.
Участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания.
Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.