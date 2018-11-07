Ветераны вышли под Кабмин требовать создания своего министерства

Главное требование митингующих к правительству - создание Министерства ветеранов, которое бы взяло на себя ответственность за обеспечение социальной защиты тех, кто стал на защиту нашего государства в войне с врагом.

Ветераны АТО/ООС и общественные активисты 7 ноября пришли под Кабинет министров требовать создания Министерства по делам ветеранов.

В акции принимают участие представители различных ветеранских организаций, «Ветеранского братства», «Национального корпуса», Единого союза патриотов Украины.

Как отмечают организаторы акции, их главное требование к правительству - создание Министерства ветеранов, которое бы взяло на себя ответственность за обеспечение социальной защиты тех, кто встал на защиту нашего государства в войне с врагом.

«На сегодняшний день социальной защитой, льготами, трудоустройством и другими вопросами ветеранов войны занимаются 22 государственные структуры. Ветеранам приходится бегать по двум десяткам инстанций, чтобы решить свои вопросы. Поэтому мы поддерживаем требование о создании министерства - одного учреждения, которое бы занималась делами ветеранов и которое бы возглавила достойный человек. Так происходит во всех цивилизованных странах», - отмечают активисты.

Как сообщалось, на сегодняшний день в Украине более 3% населения - это ветераны войны, члены семей погибших и ветераны военной службы. В целом, это почти 1,4 миллиона человек. В это число входят 350 тысяч украинских граждан, которые участвовали в АТО/ООС, 91 тысяча афганцев, более 42 тысяч участников миротворческих операций. Более 4200 наших защитников погибли в войне на востоке Украины и умерли в результате участия в ней. Также в стране насчитывается 7260 членов семей погибших.

На сегодняшний день в Украине более 175 тысяч членов семей погибших (умерших) участников боевых действий. Более 7350 человек в результате войны на Востоке получили инвалидность 1-3 группы. В целом, в стране более 125 тысяч лиц с инвалидностью вследствие войны.

Ранее, 27 февраля парламент принял Постановление об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров о создании Министерства по делам ветеранов. Министерство может начать работу после того, как премьер-министр Владимир Гройсман, внесет кандидатуру министра по делам ветеранов в Верховную Раду.