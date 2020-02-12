Парубий сообщил, что дал показания в ГБР по делу о "препятствовании избирательному праву" Клюева, Кузьмина и Шария

Дело касается выдвижения кандидатов в депутаты на досрочных выборах в Раду летом 2019 года.

Народный депутат, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сегодня дал показания в Государственном бюро расследований.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Парубия, допрос касался дела о "препятствовании избирательному праву" во время прошлых парламентских выборов.

"В чем же видится моё "препятствование"? Оказывается в том, что я, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли в Украине одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий, в течение последних пяти лет. И, соответственно, – имеют ли они право участвовать в выборах", - написал бывший спикер ВР.

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Он напомнил, что ЦИК сначала зарегистрировала Кузьмина, Шария и Клюева кандидатами, но затем отменила свое решение.

Отметим, Кузьмин все-таки стал народным депутатом после решения суда. В парламенте он входит во фракцию "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Как сообщал УНИАН, Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии относительно отмены регистрации видеоблоггера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.