ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Соответствующие решения ЦИК приняла сегодня на заседании.

Центральная избирательная комиссия единогласно отменила регистрацию экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом на своей странице на странице в Facebook сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

«ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты в ОИО № 46», - говорится в сообщении.

В гражданской сети со ссылкой на заседание ЦИК отмечают, что аргументы отмены его регистрации были следующие: «1) Свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего Президента при пересечении границы с РФ. 2) В декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве; 3) Международная почта неоднократно не доходило Клюеву в Донецк 3) Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области. 4) По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал».

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Кроме того, "ОПОРА" отмечает, что ЦИК также единогласно отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Анатолия Шария, выдвинутого от политсилы «Партии Шария».

«Решение принято на основе предоставленных доказательств: Письмо СБУ от 3 июля свидетельствует, что Шарий выехал 24 января 2012 из Украины через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом «Ковель-Москва», после этого в Украину не возвращался. 22 июля 2012 Нидерланды проинформировала ГПУ о наличии у него статуса беженца. СБУ считает, что Шарий не находился на территории Украины с 24 января 2012 года. Суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве», - отметили в гражданской сети.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария.

Сегодня, 3 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с запросом предоставить сведения о проживании в течение последних пяти лет на территории Украины Клюева, Шария и экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.