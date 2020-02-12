Федине сообщили о подозрении из-за угроз Зеленскому: депутату грозит до пяти лет лишения свободы (фото)

Дело завели после комментариев Федины и волонтера Маруси Зверобой относительно визита президента на Донбасс.

Прокуроры Офиса генпрокурора в помещении Государственного бюро расследований в среду сообщили о подозрении народному депутату Софии Федине.

Как сообщает пресс-служба ГБР, Федину подозревают в угрозе президенту Украины, содеянной в связи с его государственной деятельностью. Расследование по этому делу осуществляют следователи ГБР.

"В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", - заявили в бюро.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались относительно рисков жизни главы государства.

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Они указали на недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. Того же дня ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

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26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

7 февраля следственный Госбюро расследований повторно вызвал Федину для вручения письменного уведомления о подозрении по фактам угроз президенту на 12 февраля, поскольку 6 февраля она не пришла.