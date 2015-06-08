СМИ: встреча Порошенко и Фирташа в Вене накануне президентских выборов длилась 28 часов

Президент Украины Петр Порошенко накануне президентских выборов в прошлом году провел с Дмитрием Фирташем в Вене 28-часовою встречу, сообщает INSIDER со ссылкой на участников встречи.

"Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании, но я категорически отрицаю любые договоренности – конфиденциальные или открытые с Фирташем. Этого не было и нет! Это мой четкий комментарий. Если что-то иное заявлено в суде, то тот, кто это сказал, должен нести ответственность за ложь под присягой", - заявил журналистам президент.

Сотрудничество УДАРа с Фирташем и Левочкиным началось на выборах 2012 года. В списке УДАРа в парламент зашли несколько людей Фирташа, за что выдающийся боксер и его партия получили финансовую и медийную поддержку "Интера".

На голосование фракции олигарх, по словам соратников Кличко, практически не влиял. Но Левочкин просил лидера УДАРа не ездить в туры оппозиции "Вставай, Украина".

22 апреля на день рождения Владимира Кличко в Вене произошла встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Юрия Стеця, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. По официальной версии, Порошенко, как и Ковальчук были приглашены на день рождение Кличко-младшего, и "совершенно случайно" в венском отеле наткнулись на Фирташа. И якобы у Порошенко просто не осталось выбора, как несколько минут побеседовать с опальным олигархом.

Читайте такжеКличко заявил что никогда не подписывал соглашений с олигархамиПо информации издания, полученной от самих участников встречи, "случайный бесполезный" разговор длился 28 часов с перерывом на три часа. Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАР.

Именно это соглашение с Виталием Кличко президент продемонстрировал на днях журналистам в ходе своей пресс-конференции, подтвердив лишь наличие этой договоренности.

Читайте такжеВ "Народном фронте" назвали заявления Фирташа "истерикой олигарха, которого лишают украденных активов" В окружении президента считают, что Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете.

"Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", - сказал год назад изданию один из соратников президента.

Читайте такжеЛуценко считает Фирташа загнанным в угол хищникомИздание отмечает, что ни тогда, ни сейчас президенту не выгодно было признавать эту встречу.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко отрицает любые договоренности с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем по итогам встречи с ним в Вене накануне президентских выборов в 2014 году.

Ранее, 30 апреля Фирташ на заседании суда в Вене заявил, что встречался с Порошенко и лидером «УДАРа» Виталием Кличко весной 2014 года в Вене, и подчеркнул, что инициировал эту встречу для противостояния Юлии Тимошенко.