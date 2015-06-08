Порошенко обсудил с президентом Финляндии создание миротворческой миссии на Донбассе

Президенты Украины и Финляндии Петр Порошенко и Саули Ниинистё обсудили вопрос создания на Донбассе миротворческой миссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, во время телефонного разговора Порошенко поздравил Ниинистё с формированием нового правительства.

Ниинистё заверил, что новое правительство будет продолжать поддерживать целостность Украины, Минский процесс и санкции в отношении России за несоблюдение Минских договоренностей.

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Собеседники согласовали позиции накануне визита президента Финляндии в Казахстан и договорились о дальнейшей координации.

Порошенко проинформировал об эскалации ситуации на Донбассе и подчеркнул в этом контексте важность единства стран Европейского Союза для поддержки Украины.

Президенты Украины и Финляндии подчеркнули важность подтверждения и соблюдения принципов Хельсинкского заключительного акта, 40-летие подписания которого отмечают этим летом.