Российский историк рассказал, как Украина испортила "наполеоновские" планы Кремля

Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН отметил, что политическая и экономическая модели в России и Украине существенно отличаются.

Попытки России присоединить Украину к Евразийскому экономическому союзу провалились и этим Киев сильно испортил "наполеоновские" планы Кремля, что в итоге стало весомой причиной для российской агрессии против Украины.

Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко.

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По его словам, у Москвы был план – стать центром такого мощного экономического образования, как Евразийский экономический союз, чтобы укрепить свою позицию в мире. Однако Украине было не по пути с Россией – она стремилась в Европу, что полностью ставило крест на планах Кремля.

Эксперт напомнил, что экономика РФ – это не прежняя экономика Советского Союза. По удельному весу в мире где всего 1%. Получилось, что Россия, как ядерная держава, имеет вес в мире, но недостаточный. Он отмечает, что Россия не дотягивает по весу до стран, с которыми она хотела бы говорить на равных, в первую очередь в США.

"Путин, придя к власти, имел свое видение, какой должен быть вес России в мире, какой он бы хотел ее видеть ... И вот одной из идей, что подсказало окружение, стала идея экономической реинтеграции постсоветского пространства, точнее сказать его части. Это действительно очень сильная и мощная идея, реализовав которую Путин решил бы много задач. В том числе поднял бы вес России как центра такого объединения. Но, достичь этого без Украины просто невозможно. Поэтому именно "укрощение строптивой" Украины стало центральной идеей этого правильного, но, к сожалению, неосуществимого при нынешних условиях плана. Но сегодня в России очень мало людей знают и понимают новую украинскую экономику, ее политику, даже ее историю. А в руководстве России, в окружении Путина таких людей, как мне кажется, и вовсе нет. И была совершена системная ошибка. Дело в том, что современные экономические и политические системы России и Украины объективно несовместимы", – сказал Мироненко.

Он отметил, что если в России главный экономический ресурс – это энергоносители (около 70% доходов бюджета от их экспорта), то в Украине это и энергоресурсы (хоть и в гораздо меньших масштабах), и плодородная земля с хорошим климатом, а главный ресурс – люди.

"Только на этом человеческом ресурсе можно было подняться – экономически и политически. А разные экономики предполагают и разные политические системы. Одно дело – если экономическая модель заключается в том, чтобы получить какие-то средства от продажи энергоресурсов, а затем частично дать разворовать друзьям, а частично размазать тонким слоем по всей огромной стране. Совсем другое, когда главный ресурс экономики – люди. Которые должны понимать, что их работа будет оплачена, что они будут распоряжаться результатами своего труда. Это либеральная экономическая модель, которая предусматривает экономические свободы и политические свободы. И вот эти модели оказались практически несовместимы", – подчеркнул эксперт.

Мироненко добавил, что все это во многом и стало причиной российской агрессии с 2014 года против Украины, когда до российского руководства, наконец, дошло – план интеграции с участием Украины невозможен.