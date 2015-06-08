Евродепутат утверждает, что санкции против России продолжат, но не усилят

Об этом сказал евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в эфире Польского радио, передает "ЕвроПравда".

"Есть согласие "семерки", чтобы удержать санкции. И нет никого, кто на это не согласен", - отметил он.

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По его словам, вопрос украинско-российских отношений занял около половины вчерашней повестки дня саммита.

"Будет ли это единство в ЕС? Конечно, кое-кто сделает кислые мины, в частности, те страны, которые сохраняют благосклонное отношение к России. Однако главная позиция, что санкции будут сохранены", - сказал Сариуш-Вольский.

"Но я не думаю, что есть шансы на усиление санкций", - добавил он.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск накануне заявил, что изменение санкционного режима в отношении России может быть только в сторону ужесточения ограничительных мер.