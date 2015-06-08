Евродепутат утверждает, что санкции против России продолжат, но не усилят
На сегодня есть согласие представителей "Большой семерки" на то, чтобы санкции против Российской Федерации были продолжены, однако шансов на их усиление очень мало.
Об этом сказал евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в эфире Польского радио, передает "ЕвроПравда".
"Есть согласие "семерки", чтобы удержать санкции. И нет никого, кто на это не согласен", - отметил он.
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По его словам, вопрос украинско-российских отношений занял около половины вчерашней повестки дня саммита.
"Будет ли это единство в ЕС? Конечно, кое-кто сделает кислые мины, в частности, те страны, которые сохраняют благосклонное отношение к России. Однако главная позиция, что санкции будут сохранены", - сказал Сариуш-Вольский.
"Но я не думаю, что есть шансы на усиление санкций", - добавил он.
Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск накануне заявил, что изменение санкционного режима в отношении России может быть только в сторону ужесточения ограничительных мер.