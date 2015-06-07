Россия направила очередной так называемый "гумконвой" на Донбасс

Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

"Очередная колонна с "гуманитарной помощью" будет сформирована в Ростовской области в Донском спасательном центре МЧС России, где к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся машины из других регионов России", - отметили в ведомстве.

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По сообщению российского МЧС, "большая часть груза - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения Донбасса".

Как известно, ранее в Госпогранслужбе Украины заявляли, что два предыдущих "гумконвоя" из России в составе 101 автомобиля завезли на Донбасс груз негуманитарного характера, в частности автозапчасти и автомобильные шины для транспорта повышенной проходимости.