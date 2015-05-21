Госпогранслужба провела только визуальный осмотр "гуманитарного конвоя" РФ

Об этом сообщил в эфире 112.ua помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. "Утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 27-го, так называемого гумконвоя. В период с 6.50 до 7.50 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колонны, так называемого гумконвоя, в составе 102 автомобилей. Преимущественно характер груза это продукты питания, и поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм законодательства, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение за оформлением, без выполнения контрольных функций", - сказал Олег Слободян.

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По его словам, 20 мая Украина направила РФ письмо о том, что "нужно осуществлять оформление на тех участках границы, которая контролируется украинской стороной и которыеофициально действуют".

"О присутствии представителей ОБСЕ (во время оформления груза РФ, - ред). на данный момент мне ничего неизвестно, поэтому не могу ничего прокомментировать", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня 27-й российский "гуманитарный конвой" пересек украинскую границу. В МЧС РФ заверили, что более 100 автомобилей везут для жителей Луганской и Донецкой областей свыше тысячи тонн "гуманитарных" грузов.